Матч третьего раунда квалификации Лиги конференцийсостоится 14 августа в 20:00 по мск.

«Андерлехт» имеет хорошее преимущество в виде победы 3:0. Бельгийцы полностью переиграли своего оппонента и теперь им просто нужно довести дело до логического конца.

После такого фиаско «Шериф» будет пытаться восстановить равновесие. В любом случае молдавский клуб постарается, поскольку будет играть в при домашних трибунах. При этом непонятно, сможет ли он добиться позитивного результата.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что «Андерлехт» с большой долей вероятности снова победит — 3.95 и 1.97 соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что «Шериф» не сможет удержаться в еврокубках.

Искусственный интеллект ставит на победу «Андерлехта» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шериф» — «Андерлехт» смотрите на LiveCup.Run.

