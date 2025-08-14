«Андерлехт» имеет хорошее преимущество в виде победы 3:0. Бельгийцы полностью переиграли своего оппонента и теперь им просто нужно довести дело до логического конца.
После такого фиаско «Шериф» будет пытаться восстановить равновесие. В любом случае молдавский клуб постарается, поскольку будет играть в при домашних трибунах. При этом непонятно, сможет ли он добиться позитивного результата.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что «Андерлехт» с большой долей вероятности снова победит — 3.95 и 1.97 соответственно.
- Эксперты LiveSport считают, что «Шериф» не сможет удержаться в еврокубках.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Андерлехта» со счетом 1:0.
Трансляция матча
