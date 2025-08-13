Талалаев прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренервысказался о поражении своей команды от(0:2) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«В первом тайме плоховато вошли в игру. У "Локомотива" просто хищницкие какие‑то результаты. Они три раза зашли в штрафную — и 1:0 ведут уже. Мне понравилось, как играла моя команда. Уровень единоборств хороший. Во втором тайме по созиданию было неплохо. Немножко креатива не хватило впереди и исполнительского мастерства. Все‑таки те люди, которые определяют у нас результат, сегодня отдыхали.

Как по мне, разный уровень допуска единоборств давался командам. Я понимаю, что Батраков классный футболист, наверное, лучший на сегодня. Но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего футболиста после свистка, он лезет и посылает нашего тренера. Понятно, что мы тоже себя некрасиво ведем, но молодые судьи должны сделать так, чтобы к футболистам было одинаковое отношение во время матчей», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В ближайшем матче «Балтика» вновь сыграет с «Локомотивом». Игра 5-го тура РПЛ состоится 16 августа в Калининграде.