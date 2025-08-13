В «Вильярреале» сказали, как поступят с Парти

, президент испанского, высказался о ситуации с новичком команды. Футболиста обвиняют в изнасиловании.

Парти перешел в «Вильярреал» 7 августа из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.

«В настоящее время игрок находится под следствием. Он настаивает на своей невиновности и отрицает выдвинутые против него обвинения. Клуб придерживается презумпции невиновности, и английские суды обязаны прояснить все факты. Мы осуждаем любое насилие, будь то в футболе или за его пределами. В данный момент Парти так же невиновен, как и все мы.

Томас — отличный игрок, один из лучших в мире на своей позиции. Если его признают виновным, он больше не будет игроком "Вильярреала", но пока это не так. Нужно подождать и посмотреть», — цитирует Роча Mundo Deportivo.

Контракт Парти с «Вильярреалом» рассчитан до 30 июня 2026 года.