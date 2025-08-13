13 августа в Стамбуле состоится ответный матч 3-го раунда отбора Лиги конференций, в которомпримет. Начало поединка в 19:00 мск.

В первом матче турецкий клуб одержал победу со счетом 3:1, так что у него есть преимущество. До этого «Башакшехир» дважды обыграл «Черно Море» с общим счетом 5:0. Сегодня клуб имеет возможность добыть четвертую победу в этой квалификации.

«Викинг» имеет неплохие результаты. Поражение от «Башакшехира» стало первым за последние 5 игр. В остальных четырех случаях команда победила. Сегодня гостям нужно очень сильно постараться, чтобы остаться в еврокубках.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.11 и 3.10 на победу команд в матче. Ставки на проход в финальный раунд принимаются с коэффициентом 1.07 и 7.40.

Эксперты LiveSport не сомневаются в успехе хозяев. Ставки можно посмотреть в их прогнозе.

Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Башакшехир» — «Викинг» смотрите на LiveCup.Run.

