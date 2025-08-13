Истанбул Башакшехир — Викинг. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 августа 2025 года

13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Истанбул Башакшехир» и «Викинг». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Викинг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: Турецкий «Истанбул Башакшехир» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации турнира.

Команда на предыдущей стадии отбора континентального турнира справилась с болгарским «Черно Море», который переиграла в каждом из их очных поединков.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в третьем раунде квалификации Лиги конференций, клуб на чужом поле переиграл «Викинг» (3:1).

Ранее коллектив также оказался на высоте, когда на этот раз в домашних стенах сумел одержать разгромную победу над вышеуказанным «Черно Море» с результатом 4:0.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, а два — товарищескими, «Истанбул Башакшехир» выиграл.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Кристофер Опери — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.

«Викинг»

Турнирное положение: Норвежский «Викинг», в отличие от соперника, начал выступления в Лиге конференций с нынешнего раунда квалификации.

Команда в своем национальном чемпионата занимает первое место по итогам 19-ти туров с отрывом в три очка своего ближайшего преследователя «Будё-Глимта», который провел на один поединок меньше.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Саннефьордом» (2:1).

Перед этим коллектив дома потерпел поражение от «Истанбул Башакшехира» со счетом 1:3, поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде с разницей минимум в два гола.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викинг» выиграл четыре раза при одном поражении.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, они все же малы, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сандер Свеннсен — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Истанбул Башакшехир» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Истанбул Башакшехир» выиграл и не пропустил

в четырех из пяти последних матчей «Викинг» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 4.00, победа «Викинга» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом гости проиграли первый матч этих соперников, и при этом в домашних стенах.

Ставка: «Истанбул Башакшехир» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: сухая победа «Истанбул Башакшехира» за 3.55