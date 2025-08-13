Истанбул Башакшехир — Викинг. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 августа 2025 года

Истанбул Башакшехир
Викинг
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: Турецкий «Истанбул Башакшехир» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации турнира.
Команда на предыдущей стадии отбора континентального турнира справилась с болгарским «Черно Море», который переиграла в каждом из их очных поединков.
Истанбул Башакшехир — Викинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в третьем раунде квалификации Лиги конференций, клуб на чужом поле переиграл «Викинг» (3:1).
Ранее коллектив также оказался на высоте, когда на этот раз в домашних стенах сумел одержать разгромную победу над вышеуказанным «Черно Море» с результатом 4:0.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, а два — товарищескими, «Истанбул Башакшехир» выиграл.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Кристофер Опери — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.
«Викинг»
Турнирное положение: Норвежский «Викинг», в отличие от соперника, начал выступления в Лиге конференций с нынешнего раунда квалификации.
Команда в своем национальном чемпионата занимает первое место по итогам 19-ти туров с отрывом в три очка своего ближайшего преследователя «Будё-Глимта», который провел на один поединок меньше.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Саннефьордом» (2:1).
Перед этим коллектив дома потерпел поражение от «Истанбул Башакшехира» со счетом 1:3, поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде с разницей минимум в два гола.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викинг» выиграл четыре раза при одном поражении.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, они все же малы, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Сандер Свеннсен — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций с шестью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Истанбул Башакшехир» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Истанбул Башакшехир» выиграл и не пропустил
- в четырех из пяти последних матчей «Викинг» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 4.00, победа «Викинга» — в 3.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
- 2.50Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.02Зенит — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.12Акрон — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом гости проиграли первый матч этих соперников, и при этом в домашних стенах.
Ставка: «Истанбул Башакшехир» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: сухая победа «Истанбул Башакшехира» за 3.55