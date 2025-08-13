ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Победит ли снова «Башакшехир» «Викинг»?

    Истанбул Башакшехир — Викинг. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Истанбул Башакшехир Прогнозы на Викинг Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Викинг»
    «Истанбул Башакшехир»
    13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Истанбул Башакшехир» и «Викинг». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Викинг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 13 Августа 2025 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 19:00 Викинг

    Викинг

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Турецкий «Истанбул Башакшехир» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации турнира.

    Команда на предыдущей стадии отбора континентального турнира справилась с болгарским «Черно Море», который переиграла в каждом из их очных поединков.

    Истанбул Башакшехир — Викинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в третьем раунде квалификации Лиги конференций, клуб на чужом поле переиграл «Викинг» (3:1).

    Ранее коллектив также оказался на высоте, когда на этот раз в домашних стенах сумел одержать разгромную победу над вышеуказанным «Черно Море» с результатом 4:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, а два — товарищескими, «Истанбул Башакшехир» выиграл.

    Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Кристофер Опери — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.

    «Викинг»

    Турнирное положение: Норвежский «Викинг», в отличие от соперника, начал выступления в Лиге конференций с нынешнего раунда квалификации.

    Команда в своем национальном чемпионата занимает первое место по итогам 19-ти туров с отрывом в три очка своего ближайшего преследователя «Будё-Глимта», который провел на один поединок меньше.

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Саннефьордом» (2:1).

    Перед этим коллектив дома потерпел поражение от «Истанбул Башакшехира» со счетом 1:3, поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде с разницей минимум в два гола.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викинг» выиграл четыре раза при одном поражении.

    Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, они все же малы, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Сандер Свеннсен — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Истанбул Башакшехир» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Истанбул Башакшехир» выиграл и не пропустил

    • в четырех из пяти последних матчей «Викинг» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 4.00, победа «Викинга» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом гости проиграли первый матч этих соперников, и при этом в домашних стенах.

    Ставка: «Истанбул Башакшехир» победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: сухая победа «Истанбул Башакшехира» за 3.55

