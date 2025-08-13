Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2

Французский клуб «Аяччо» из-за серьезных финансовых проблем был исключен из числа участников Лиги 2 сезона 2025/2026.

Это решение принято Национальной дирекцией контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) и официально подтверждено Федерацией футбола Франции (FFF).

При этом в сезоне 2024/2025 «Аяччо» занял 12-е место в турнирной таблице Лиги 2. Тем не менее финансовые трудности и подозрения в использовании поддельной банковской гарантии на сумму 15 миллионов евро поставили клуб на грань банкротства и привели к исключению из соревнований.

Вместо «Аяччо» в Лигу 2 сезона 2025/2026 была принята команда «Булонь», которая в прошлом сезоне Национального чемпионата заняла 3-е место и в стыковых матчах уступила «Клермону».