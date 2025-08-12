2-й таймФенербахче — ФейеноордОнлайн
    «Слован» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция

    «Слован» примет «Кайрат» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Кайрат Слован Братислава
    Доминик Такач
    Доминик Такач
    Во вторник, 12 августа, братиславский «Слован» примет «Кайрат» из Алматы в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    21:00 Главным арбитром встречи назначен Бенуа Бастьен из Франции.

    20:50 Сегодняшний матч пройдет в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле», который вмещает 22 500 зрителей.

    Стартовые составы команд

    «Слован»: Такач Доминик, Блэкман Сесар, Кашия Гурам, Виммер Кевин, Круш Сандру, Байрич Кенан, Толич Марко, Вайсс Владимир, Барсегян Тигран, Стрелец Давид, Мак Роберт.

    «Кайрат»: Заруцкий Александр, Тапалов Еркин, Сорокин Егор, Мартынович Александр, Мата Луиш, Глейзер Дан Леон, Громыко Валерий, Арад Офри, Сатпаев Дастан, Фильо Эдмилсон, Жоржинью Перейра.

    «Слован»

    У Слована уже стартовал чемпионат Словакии, поэтому команде приходится играть два турнира параллельно. В двух стартовых турах национального первенства команда одержала победу над клубом Подбрезова (4:1) и сыграла вничью с Татраном (2:2). В данный момент подопечные Владимира Вайсса занимают 4-ю строчку в турнирной таблице.

    В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов Слован уверенно прошел Зриньски Мостар, обыграв его по сумме двух встреч со счетом 6:2. В первом матче против Кайрата, словацкий клуб уступил (0:1) и теперь будет в роли догоняющего.

    «Кайрат»

    Чемпионат Казахстана в самом разгаре, поэтому Кайрат сейчас должен быть в отличной форме. После проведенных 19-ти туров он лидирует в турнирной таблице, но по потерянным очкам имеет равенство с Астаной.

    Кайрат провел уже два квалификационных раунда Лиги чемпионов. В первом обыграл Олимпию из Любляны — 3:1 по сумме двух встреч. Во втором был сильнее финского КуПС: в гостях уступил (0:2), а затем дома выиграл (3:0).

    Личные встречи

    На прошлой неделе соперники играли в Казахстане. Единственный гол в том матче забил Дастан Сатпаев с пенальти на 90-й минуте. Отметим, что с 65-й минуты встречи Слован играл в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален Рахим Ибрахим.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.

