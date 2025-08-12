«Слован» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 12 августа, братиславский «Слован» примет «Кайрат» из Алматы в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

21:00 Главным арбитром встречи назначен Бенуа Бастьен из Франции.

20:50 Сегодняшний матч пройдет в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле», который вмещает 22 500 зрителей.

Стартовые составы команд

«Слован»: Такач Доминик, Блэкман Сесар, Кашия Гурам, Виммер Кевин, Круш Сандру, Байрич Кенан, Толич Марко, Вайсс Владимир, Барсегян Тигран, Стрелец Давид, Мак Роберт.

«Кайрат»: Заруцкий Александр, Тапалов Еркин, Сорокин Егор, Мартынович Александр, Мата Луиш, Глейзер Дан Леон, Громыко Валерий, Арад Офри, Сатпаев Дастан, Фильо Эдмилсон, Жоржинью Перейра.

«Слован»

У Слована уже стартовал чемпионат Словакии, поэтому команде приходится играть два турнира параллельно. В двух стартовых турах национального первенства команда одержала победу над клубом Подбрезова (4:1) и сыграла вничью с Татраном (2:2). В данный момент подопечные Владимира Вайсса занимают 4-ю строчку в турнирной таблице.

В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов Слован уверенно прошел Зриньски Мостар, обыграв его по сумме двух встреч со счетом 6:2. В первом матче против Кайрата, словацкий клуб уступил (0:1) и теперь будет в роли догоняющего.

«Кайрат»

Чемпионат Казахстана в самом разгаре, поэтому Кайрат сейчас должен быть в отличной форме. После проведенных 19-ти туров он лидирует в турнирной таблице, но по потерянным очкам имеет равенство с Астаной.

Кайрат провел уже два квалификационных раунда Лиги чемпионов. В первом обыграл Олимпию из Любляны — 3:1 по сумме двух встреч. Во втором был сильнее финского КуПС: в гостях уступил (0:2), а затем дома выиграл (3:0).

Личные встречи

На прошлой неделе соперники играли в Казахстане. Единственный гол в том матче забил Дастан Сатпаев с пенальти на 90-й минуте. Отметим, что с 65-й минуты встречи Слован играл в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален Рахим Ибрахим.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.