Слован — Кайрат. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 августа 2025 года

«Слован» из Словакии дома примет «Кайрат» из Казахстана в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 12 августа, начало — в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Слован»

Турнирная таблица: «Слован» занимает 2 место в чемпионате Словакии с 4 очками. В рамках 2 тура внутреннего первенства команда из Братиславы выиграла у клуба «Подбрезова» (4:1).

Последние матчи: В Лиге чемпионов «Слован» стартовал со второго отборочного раунда. На этой стадии словацкий клуб выбил из турнира боснийский коллектив «Зриньски» (4:0 — дома, 2:2 — в гостях).

Однако в первом матче третьего раунда ЛЧ «Слован» уступил «Кайрату» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Слован» одержал две победы, два раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

«Кайрат»

Турнирная таблица: «Кайрат» поднялся на первое место в чемпионате Казахстана, опередив «Астану» на три очка. Действующий чемпион набрал 43 пункта, в 19 туре команда с минимальным счётом переиграла «Улытау» (1:0).

Последние матчи: «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях).

В 3-м раунде ЛЧ «Кайрат» с минимальным счетом выиграл у «Слована» (1:0). Единственный и победный гол на 90-й минуте забил Сатпаев.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кайрат» одержал победу в четвёртом матче подряд, включая матчи чемпионата Казахстана и Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Кайрат» — чемпион Казахстана

«Слован» — чемпион Словакии

«Кайрат» с минимальным счетом обыграл «Слован» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Слован» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.30, а победа «Кайрата» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.12.

Прогноз: «Карайт» может засушить игру, чтобы сохранить преимущество, добытое в первом матче. Казахи будут делать ставку на оборону, чтобы завоевать путевку в следующий раунд Лиги чемпионов.

Ставка: «Кайрат» не проиграет с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.12.