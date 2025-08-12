ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Кайрат» сыграет от обороны в ответной игре?

    Слован — Кайрат. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Слован Братислава Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Слован» — «Кайрат»
    «Слован» — «Зриньски»
    «Слован» из Словакии дома примет «Кайрат» из Казахстана в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 12 августа, начало — в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Слован

  • Либерец
    •  Слован 21:15 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Слован»

    Турнирная таблица: «Слован» занимает 2 место в чемпионате Словакии с 4 очками. В рамках 2 тура внутреннего первенства команда из Братиславы выиграла у клуба «Подбрезова» (4:1).

    Последние матчи: В Лиге чемпионов «Слован» стартовал со второго отборочного раунда. На этой стадии словацкий клуб выбил из турнира боснийский коллектив «Зриньски» (4:0 — дома, 2:2 — в гостях).

    Слован — Кайрат: коэффициенты букмекеров

    Однако в первом матче третьего раунда ЛЧ «Слован» уступил «Кайрату» (0:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Слован» одержал две победы, два раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    «Кайрат»

    Турнирная таблица: «Кайрат» поднялся на первое место в чемпионате Казахстана, опередив «Астану» на три очка. Действующий чемпион набрал 43 пункта, в 19 туре команда с минимальным счётом переиграла «Улытау» (1:0).

  • Георгий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел
  • Известный спортивный журналист в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о том как эволюционирует комментаторская профессия
  • Сегодня

    • Последние матчи: «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях).

    В 3-м раунде ЛЧ «Кайрат» с минимальным счетом выиграл у «Слована» (1:0). Единственный и победный гол на 90-й минуте забил Сатпаев.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Кайрат» одержал победу в четвёртом матче подряд, включая матчи чемпионата Казахстана и Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Кайрат» — чемпион Казахстана

    • «Слован» — чемпион Словакии

    • «Кайрат» с минимальным счетом обыграл «Слован» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Слован» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.30, а победа «Кайрата» — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.12.

    Прогноз: «Карайт» может засушить игру, чтобы сохранить преимущество, добытое в первом матче. Казахи будут делать ставку на оборону, чтобы завоевать путевку в следующий раунд Лиги чемпионов.

    Ставка: «Кайрат» не проиграет с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.12.

    Слован — Кайрат: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 12.08.202521:15. «Кайрат» сыграет от обороны в ответной игре?
