«Фенербахче» — «Фейеноорд». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 12 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором «Фенербахче» примет «Фейеноорд». Начало игры в 20:00 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Фенербахче — Фейеноорд 2:1 Голы: 0:1 Цуёси Ватанабэ (41'), 1:1 Арчи Браун (44'), 2:1 Джон Дуран (45 + 2') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Нелсон Семеду, Мерт Мюльдюр, Милан Шкриньяр, Джейден Остерволде, Арчи Браун, Себастьян Шиманьски, Фред, Софьян Амрабат, Джон Дуран, Юссеф Эн-Несири Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Джордан Бос, Цуёси Ватанабэ, Джордан Лотомба, Квинтен Тимбер, Хван Ин Бём, Сем Стейн, Лео Сауэр, Аясэ Уэда, Анис Хадж-Мусса, Anel Ahmedhodzic Предупреждения: Лео Сауэр (11'), Софьян Амрабат (21')

Ход матча

48' Эн-Несири нарушает правила в центре поля, Бос зарабатывает штрафной удар.

47' Нельсон Семеду нарушает правила. Штрафной зарабатывает Уэда. Не удалось «Фейеноорду» удачно исполнить этот стандарт.

46' Второй тайм начался. И замена в составе гостей: Лео Сауэр, у которого была жёлтая карточка уходит с поля, вместо него выходит на поле Гонсалу Боржеш.

45+5' Перерыв. Иштван Ковач даёт свисток, команды уходят в раздевалки.

45+2' ГОООЛ!!! 2:1 и 3:3 по сумме двух встреч! Эн-Нессири сидывает мяч головой в сторону Дурана и тот продавливает Лотомбу и следующим касанием отправляет мяч в нижний дальний угол! Вот это концовка тайма!

45+1' 3 минуты добавил Ковач к первому тайму.

44' ГОООЛ!!! 1:1 Арчи Браун ударом головой после подачи Себастьяна Шиманьски с углового сравнивает счёт!

40' ГОООЛ!!! 0:1 Азиатская связка сработала! Хван Ин Бом навесил со штрафного, и Ватанабе без помех пробил головой в нижний ближний угол, с отскоом от газона и без шансов для вратаря.

39' Курьёзный момент: совмес необязательный штрафной привозят себе гости. Игрок «Фенера» взял мяч в руки, подумав, что просвистел свисток судьи, но свистел не Ковач, а родные трибуны.

38' Красиво развернулся в чужой штрафной в окружении нескольких игроков Уэда и создал себе момент для удара! Вратарь «Фенербахче» на месте!

37' Браун фолит в верховой борьбе на Ахмедходжиче.

35' Мяч после удара Шиманьского зацепил ногу кого-то из турков и прилетел прямо в рукуи Веленройтеру.

34' Шиманьскийподаёт слева, Эн Нессери падаетпосле верхзовой борьбы. Свисток Ковача молчит.

33' Арчи Браун далеко бросает мяч из аута прямо во вратарскую, увы никто из нападающих «Фейенооорда» не смог зацепиться.

31' Едва в свои ворота не переправил защитник «Фейеноорда» в попытке перехватить мяч. Будет угловой.

31' Хадж-Мусса подаёт угловой, Эгрибаят играет на выходе.

29' Гол Ен-Нессири после прострела Шиманьского не засчитан! ВАР показал, что колено марокканского нападающего попало в оффсайд.

28' Лотомба уходит Оостерволде на фланге, зашитник фолит.

25' А вот и первый момент! Дюран получил мяч в центре, пробил, но его удар блокировали. После этого мяч снова отскочил к Дюрану, тот снова пробил и снова мяч попал в ногу защитнику, но в свор ворот. Велленройтер выручил свою команду.

23' Арчи Браун нарушает правила на Лотомбе. Половина первого тайма позади, но пока самый активный на поле — судья.

21' Хадж Мусса здорово обыгрывает Амрабата и сажает того на жётую карточку. 1:1 по горчичникам у нас.

19' Очередной свисток от Ковача — довольно контактная игра в первые 20 минут, опасных моментов пока не было.

18' Мерт Мюлдур на газоне, держится за плечо. Неудачно упал защитник «Фенера», но кажется сможет продолжить игру.

17' Удар Фреда внутри штрафной был блокирован.

15' Удар у Уэды изза штрафной совсем не получился: мяч полетел в сторону углового флажка.

14' Дюран заходит в штрафную и бьёт из-под защитника в ближний угол . Мяч касается сетки с внешней стороны.

12' А тепреь уже Семедо обыгрывает Сауэра. Сауэр фолит и получает жёлтую карточку за срыв атаки.

10' Семедо фолит, останавливая проход Сауэра по левому флангу.

8' Атака начавшаяся с выноса от вратаря завершилась первым ударом от гостей. Эгрибаят переводит мяч на угловой.

7' Неудачная подача от Шиманьского.

6' Эн-Несери щзарабатывает угловой на левом фланге и заряжает трибуны. Шиманьский идёт подавать стандарт.

5' Софьян Амрабат активен, Тимбер нарушает правила на алжирском полузащитнике.

4' Мерт Мюлдюр нарушает правила, Бос зарабатывает штрафной удар.

3' Ватанабе фолит на Дюране. Много борьбы на первых минутах матча.

2' Оглушительным свистом встречает весь стадион каждое касание футболистов «Фейеноорда».

1' Судья запускает секундомер! «Фенербахче» и «Фейеноорд» начинают ответный матч!

Перед матчем

19:57 Команды выходят на поле, матч скоро начнётся.

19:45 Судить матч будет Иштван Ковач из Румынии.

19:30 Матч пройдёт в Стамбуле, на стадионе Шюкрю Сараджоглу, вмещающем 47834 зрителя.

Стартовые составы команд

«Фенербахче»: Эгрибаят, Мюлдур, Остерволде, Семеду, Шкриньяр, Фред, Браун, Амрабат, Шиманьский, Дуран, Эн-Несери

«Фейеноорд»: Велленройтер, Ватанабэ, Бос, Ахмедходжич, Лотомба, Бом, Тимбер, Стейн, Уэда, Сауэр, Хадж Мусса

«Фенербахче»

Отстав от «Галатасарая» на целых 11 очков в борьбе за чемпионский титул в турецкой Суперлиге прошлого сезона, «Фенербахче» был вынужден начинать свой путь в еврокубках через квалификацию Лиги Чемпионов. Матч против «Фейеноорда» стал для команды Жозе Моуриньо первым в сезоне. Хозяева, в отличии от гостей, имели в своем распоряжении целую неделю для восстановления и подготовки к матчу — был перенесён стартовый матч высшего дивизиона с «Аланьяспором». В строй вернулись Талиска и Юксек, пропустившие первый матч из-за травм. Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью планирует внести изменения в состав команды на ответный матч. Португальский тренер планирует дать шанс в основном составе Джону Дюрану и Нельсону Семеду, начавшим матч в Нидерландах на скамейке запасных.

«Фейеноорд»

Как и хозяева, «Фейеноорд» оказался далеко позади в борьбе за титул чемпиона Эредивизи в сезоне 2024-25, довольствуясь третьим местом, в то время как ПСВ Эйндховен обошёл «Аякс» в борьбе за заветный титул. В межсезонье роттердамцы активно поработали на трансферном рынке. «Фейеноорд» обновил едва ли не половину состава, продав игроков на сумму почти 94 млн. евро. Этим летом «Фейеноорд» покинули ключевые игроки Игор Пайшао и Дэвид Ханко, но клуб ответил продуманными приобретениями, такими как Каспер Тенгстедт и австралийский защитник Джордан Бос.

Тем не менее, команда под руководством бывшего нападающего Робина ван Перси начала двухматчевое противостояние с победы над подопечными Жозе Моуриньо. В первом туре внутреннего чемпионата также была одержана уверенная победа над «Бредой» (2:0).

Может быть тревожно за оборону сегодня главному тренеру хозяев — ответный матч пропустит ряд игроков и все защитники: Томас Белен, Гернот Траунер, Джереми Митчелл, Антеф Цунги и Хейс Смал. Ожидается, что новички Анель Ахмедходжич и Цуёси Ватанабэ сыграют в центре обороны.

Личные встречи

Эти команды встречались всего 6 раз за всю историю: трижды побеждали турки, две победы у голландцев и один матч завершился ничьей. Первый матч, прошедший в Роттердаме закончился со счётом 2:1 в пользу «Фейеноорда». За нидерландский клуб забили полузащитник Квинтен Тимбер и нападающий Анис Хадж Мусса. Единственный гол турецкой команды провёл полузащитник Софьян Амрабат. «Фейеноорд» едет в Стамбул, имея минимальный отрыв. Турецкий котёл ждёт роттердамцев. Будет жарко!

