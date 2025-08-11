Кононов: Живем с позитивом и верим, что все наладится

2-й таймПорту — ВиторияОнлайн
    Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о поражении от костромского «Спартака»(0:1) в матче Первой лиги.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    Отметим, что «Торпедо» не может победить на протяжении стартовых четырех туров нового сезона РПЛ.

    «Конечно, тяжело принимать очередное поражение, особенно с учётом того, что оно не по игре. По созданным моментам и в целом мы играли лучше.

    Во втором тайме команда выглядела значительно сильнее, чем в первом. Первый тайм можно назвать провальным, думаю, в первую очередь, из-за психологии. Ребята настраивались, я это видел на тренировках, но одного лишь стремления победить недостаточно. Нужно ещё показывать это на поле. Была определенная "зажатость". Во втором тайме уже было лучше.

    В любом случае, минус три очка — это очень плохо, и все это осознаем. Нам нужно терпеть, принимать ситуацию, как есть, делать выводы и работать, работать и работать.

    Вера и терпение — это все, что нам нужно сейчас. Есть такой период, когда у команды не все идет хорошо, в отличие от прошлого года, когда у нас все было гладко. Но то, что я вижу и ощущаю по игрокам, говорит о том, что у нас собирается команда с хорошим потенциалом. Сейчас самое главное — это психологическая устойчивость и вера в то, что ты делаешь. Если болельщики будут в нас верить, это придаст игрокам еще больше сил и воодушевления. Но если ситуация будет другой, будем верить только в себя, в своей раздевалке. А мы однозначно верим, что все равно добьемся своего. Мне не стыдно за эти четыре игры в том плане, что по игре мы не уступили ни одной команде. Стандартные положения и реализация хромают — да, эти ошибки сказались на результатах.

    Я верю, что ребята в следующих играх "вытащат" и результат, и победы будут. Мы здесь собрались — я имею в виду тренерский штаб и игроки — не для того, чтобы быть "мальчиками для битья". Этого не будет. Однозначно.

    Я понимаю, что сейчас время такое, где всегда ищут крайних и делают из этого очень много негатива. И с негативом живут. Мы живем с позитивом, в любом случае. И верим в то, все у нас в дальнейшем наладится», — цитирует Кононова пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Спартака» стало семь очков и пятое место в турнирной таблице, «Торпедо» (1) — шестнадцатое.

