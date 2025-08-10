Приезд Забарного в «ПСЖ» отложили на один день

L'Equipe сообщает, что приезд защитникабыл отложен на один день из-за позиции английского клуба.

22-летний украинец планировал прилететь во Францию в субботу, но визит перенесли на сутки. Ожидается, что в ближайшее время Забарный подпишет с парижским клубом пятилетний контракт.

Ранее, 3 июня, издание сообщало, что после трансфера Забарного голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть команду. В январе появилась информация, что украинец отказался от перехода в клуб именно из-за присутствия Сафонова в составе.

Забарный выступает за «Борнмут» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.