Мухин наказал за расслабленность: «Сочи» вырвал ничью у «Динамо» в концовке

Матч в Сочи для обеих команд был принципиально важен. «Динамо» подходило к нему с одной победой в трёх турах, с обострившимися вопросами к Карпину: внятной игры команда пока не показывала, а в Краснодаре установила антирекорд за 15 лет по ударам в створ.
Тренерский штаб москвичей продолжал работать в условиях кадрового кризиса: список травмированных — целая стартовая обойма, включая Тюкавина, Осипенко, Лаксальта, Фернандеса и ещё полдесятка игроков. Вернулся только Бителло, который и стал ключевой фигурой атак в первом тайме.
Роберто Морено, напротив, получил в своё распоряжение почти полный состав, но после трёх поражений на старте решил рискнуть — в центр атаки отправился 20-летний Сергей Фёдоров, дебютировавший в РПЛ. Испанец явно помнил его гол «Динамо» в Кубке.
ВАР вмешался, но Макаров всё-таки забил
Старт матча выдался под диктовку гостей. «Динамо» высоко встречало соперника, играло через фланги и быстро добиралось до финальной трети. Уже на 18-й минуте Денис Макаров поразил ворота «Сочи» после передачи Бителло, но повтор показал микроскопический офсайд у Сергеева — и радость сменилась разочарованием.
Однако москвичи продолжили давление, и на 37-й минуте сценарий почти повторился: Бителло начал атаку, Сергеев пробил в штангу, а Макаров в падении первым оказался на мяче — 0:1. Трансфер Макарова в «Динамо» уже, кажется, все успели назвать провальным — поэтому каждый гол за московский клуб невероятно важен для репутации вингера. В том числе, и для будущей карьеры Макарова.
К этому моменту статистика выглядела разгромно: 7–1 по ударам, 63% владения, полное отсутствие угрозы воротам Лунёва. «Сочи» жил в обороне, а редкие попытки выбраться вперёд заканчивались потерями на чужой половине.
Перерыв и перестройка хозяев
В раздевалке Морено пошёл на корректировки: сократил дистанцию между линиями, сместил акцент атак через левый фланг и активизировал подключение крайних защитников. Это не превратило «Сочи» в доминирующую силу, но позволило отрезками выравнивать игру.
На 65-й минуте стадион уже взорвался от радости, когда Крамарич замкнул головой навес Макарчука, однако ВАР снова отменил — на этот раз из-за офсайда у подававшего. Второе вмешательство арбитров ещё сильнее взвинтило атмосферу на «Фиште».
Пять минут, которые изменили всё
Вместо того чтобы дожать соперника, «Динамо» стало играть экономно, контролируя мяч, но без резких ускорений в атаке. И за это поплатилось.
На 85-й минуте голкипер Дёгтев выбил мяч вперёд, Гуарирапа выиграл борьбу в центре и скинул на Максима Мухина. Полузащитник, взятый в аренду у ЦСКА, принял мяч, поднял голову и мощно пробил с линии штрафной в ближний угол. Лунёв был готов, но реакция подвела — 1:1. Карпин в этот момент не сдержал эмоций, со злости отправив пластиковую бутылку на газон. Явно не такого дебютного месяца в московском клубе ожидал главный тренер сборной.
Оставшиеся минуты превратились в обоюдный обмен ударами. «Динамо» нагнетало у штрафной «Сочи» — Дёгтев вытащил два сложнейших мяча, а защита хозяев отразила серию навесов. «Сочи» же пытался поймать соперника в контратаке, но сил на решающий рывок уже не осталось.
По всем показателям «Динамо» обязано было забирать три очка: 26–4 по ударам, 9–1 по попаданиям в створ, 60% владения мячом. Но одна секунда невнимательности перечеркнула весь план на матч.
Для «Сочи» это не просто ничья, а первый набранный балл в сезоне и психологическая победа перед серией непростых игр. Для Карпина — ещё один матч, в котором команда контролировала игру, но не дожала, и ещё один повод для вопросов от болельщиков и прессы. Конечно, можно укрыться от них за едкими ответами на пресс-конференции, но есть факт — «Динамо» серьёзно буксует на старте сезона.