Мухин наказал за расслабленность: «Сочи» вырвал ничью у «Динамо» в концовке

Валерий Карпин снова остался без победы в чемпионате. На «Фиште» бело-голубые полностью контролировали игру, забили два мяча (один отменён ВАР) и подавляющее преимущество, но пропустили за пять минут до конца. Максим Мухин ударом из-за штрафной подарил хозяевам первые очки в сезоне.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Динамо 1:1 Голы: 1:0 (18'), 0:1 Даниэль Мишкич (37'), 1:1 Максим Мухин (85') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Сергей Волков, 66'), Вячеслав Литвинов, Марсело Алвес, Артём Макарчук, Дмитрий Васильев (Максим Мухин, 66'), Игнасио Сааведра, Кирилл Кравцов (Александр Коваленко, 75'), Антон Зиньковский (Руслан Барт, 66'), Мартин Крамарич, Захар Федоров (Сауль Гуарирапа, 72') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Николас Маричал, Бактиёр Зайнутдинов (Александр Кутицкий, 59'), Данил Глебов, Битело, Даниэль Мишкич (Ульви Бабаев, 90'), Муми Нгамал (Дмитрий Скопинцев, 70'), Даниил Фомин (Егор Смелов, 90'), Иван Сергеев, Rubens Предупреждения: Игнасио Сааведра (23'), Артём Макарчук (45+2')

Матч в Сочи для обеих команд был принципиально важен. «Динамо» подходило к нему с одной победой в трёх турах, с обострившимися вопросами к Карпину: внятной игры команда пока не показывала, а в Краснодаре установила антирекорд за 15 лет по ударам в створ.

Тренерский штаб москвичей продолжал работать в условиях кадрового кризиса: список травмированных — целая стартовая обойма, включая Тюкавина, Осипенко, Лаксальта, Фернандеса и ещё полдесятка игроков. Вернулся только Бителло, который и стал ключевой фигурой атак в первом тайме.

Роберто Морено, напротив, получил в своё распоряжение почти полный состав, но после трёх поражений на старте решил рискнуть — в центр атаки отправился 20-летний Сергей Фёдоров, дебютировавший в РПЛ. Испанец явно помнил его гол «Динамо» в Кубке.

ВАР вмешался, но Макаров всё-таки забил

Старт матча выдался под диктовку гостей. «Динамо» высоко встречало соперника, играло через фланги и быстро добиралось до финальной трети. Уже на 18-й минуте Денис Макаров поразил ворота «Сочи» после передачи Бителло, но повтор показал микроскопический офсайд у Сергеева — и радость сменилась разочарованием.

Однако москвичи продолжили давление, и на 37-й минуте сценарий почти повторился: Бителло начал атаку, Сергеев пробил в штангу, а Макаров в падении первым оказался на мяче — 0:1. Трансфер Макарова в «Динамо» уже, кажется, все успели назвать провальным — поэтому каждый гол за московский клуб невероятно важен для репутации вингера. В том числе, и для будущей карьеры Макарова.

К этому моменту статистика выглядела разгромно: 7–1 по ударам, 63% владения, полное отсутствие угрозы воротам Лунёва. «Сочи» жил в обороне, а редкие попытки выбраться вперёд заканчивались потерями на чужой половине.

Перерыв и перестройка хозяев

В раздевалке Морено пошёл на корректировки: сократил дистанцию между линиями, сместил акцент атак через левый фланг и активизировал подключение крайних защитников. Это не превратило «Сочи» в доминирующую силу, но позволило отрезками выравнивать игру.

На 65-й минуте стадион уже взорвался от радости, когда Крамарич замкнул головой навес Макарчука, однако ВАР снова отменил — на этот раз из-за офсайда у подававшего. Второе вмешательство арбитров ещё сильнее взвинтило атмосферу на «Фиште».

Пять минут, которые изменили всё

Вместо того чтобы дожать соперника, «Динамо» стало играть экономно, контролируя мяч, но без резких ускорений в атаке. И за это поплатилось.

На 85-й минуте голкипер Дёгтев выбил мяч вперёд, Гуарирапа выиграл борьбу в центре и скинул на Максима Мухина. Полузащитник, взятый в аренду у ЦСКА, принял мяч, поднял голову и мощно пробил с линии штрафной в ближний угол. Лунёв был готов, но реакция подвела — 1:1. Карпин в этот момент не сдержал эмоций, со злости отправив пластиковую бутылку на газон. Явно не такого дебютного месяца в московском клубе ожидал главный тренер сборной.

Оставшиеся минуты превратились в обоюдный обмен ударами. «Динамо» нагнетало у штрафной «Сочи» — Дёгтев вытащил два сложнейших мяча, а защита хозяев отразила серию навесов. «Сочи» же пытался поймать соперника в контратаке, но сил на решающий рывок уже не осталось.

По всем показателям «Динамо» обязано было забирать три очка: 26–4 по ударам, 9–1 по попаданиям в створ, 60% владения мячом. Но одна секунда невнимательности перечеркнула весь план на матч.

Для «Сочи» это не просто ничья, а первый набранный балл в сезоне и психологическая победа перед серией непростых игр. Для Карпина — ещё один матч, в котором команда контролировала игру, но не дожала, и ещё один повод для вопросов от болельщиков и прессы. Конечно, можно укрыться от них за едкими ответами на пресс-конференции, но есть факт — «Динамо» серьёзно буксует на старте сезона.