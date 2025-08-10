ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ринат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • 11:31
    Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
  • 08:38
    Джикия провел дебютный матч за «Антальяспор»
  • 13:55
    Флориан Вирц был признан футболистом года в Германии по версии издания Kicker
  • 12:53
    Баринов: Со Станковичем конфликт исчерпан
  • 10:44
    Соболев объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата» в Грозном
    Все новости спорта

    Хакими: Я заслужил выиграть «Золотой мяч»

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Золотой мяч
    Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими выразил мнение, что он заслужил выиграть «Золотой мяч» по итогам 2025 года.

    Ашраф Хакими
    Ашраф Хакими

    «Не так много игроков забивают в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов, будучи защитником. Многие думают, что я играю в атаке или в полузащите, но я выступаю в линии из четырех защитников и обязан думать об обороне. Это куда сложнее.

    Если подобного добивается защитник, это заслуживает большего признания, чем успехи нападающего. Если у меня есть шанс взять "Золотой мяч", я уверен, что заслужил его», — цитирует Хакими Canal+.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В минувшем сезоне 26-летний Хакими сыграл 55 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 16 голевых передач.

