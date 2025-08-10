Хакими: Я заслужил выиграть «Золотой мяч»

Защитниквыразил мнение, что он заслужил выигратьпо итогам 2025 года.

«Не так много игроков забивают в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов, будучи защитником. Многие думают, что я играю в атаке или в полузащите, но я выступаю в линии из четырех защитников и обязан думать об обороне. Это куда сложнее.

Если подобного добивается защитник, это заслуживает большего признания, чем успехи нападающего. Если у меня есть шанс взять "Золотой мяч", я уверен, что заслужил его», — цитирует Хакими Canal+.

Прогнозы и ставки на футбол

В минувшем сезоне 26-летний Хакими сыграл 55 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 16 голевых передач.