    L'Équipe: «Челси» хочет продать Давида Фофана

    Давид Фофана может покинуть «Челси» этим летом, и клуб готов рассмотреть предложения о его трансфере, но только при условии единовременной выплаты, сообщает L’Équipe.

    Давид Фофана
    Давид Фофана

    Контракт нападающего с «Челси» действует до 2029 года, после раннего завершения аренды в турецком «Гезтепе» полностью восстановился. Основными претендентами на футболиста являются французские клубы «Ницца» и «Тулуза».

    «Тулуза» готова заплатить за ивуарийца от 4 до 5 млн евро, но испытывает сложности с выплатой его зарплаты. Оба клуба пытаются найти оптимальное финансовое решение для сделки.

    Ранее сообщалось, что турецкий клуб «Гезтепе» мог выкупить Фофану по окончании аренды, однако эта аренда была досрочно завершена в феврале из-за травмы игрока.

