«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция

Суперкубок Англии на «Уэмбли» откроет новый сезон матчем между чемпионом Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии. Для «орлов» победа в Кубке Англии над «Манчестер Сити» стала историческим моментом и продолжением удачной серии на «Уэмбли», где они выиграли четыре из шести последних нейтральных матчей. «Ливерпуль» под руководством Арне Слота уверенно выиграл чемпионат и летом провёл трансферную кампанию уровня претендента на победу в ЛЧ. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Перед матчем

16:35 Оливер Гласнер выбрал именно то, что все ожидали. Самый сильный состав, тот самый, который выиграл финал Кубка Англии против «Манчестер Сити». Летние новички Вальтер Бенитес и Борна Соса находятся на скамейке запасных, наряду с молодыми Рио Кардинесом, Джастином Девенни и Роменом Эссом.

16:30 Сегодня в составе нет Гравенберха, у голландского полузащитника скоро должен родиться ребёнок — Райан уехал поддерживать жену. А Цимикас вне заявки, поскольку возможен его скорый трансфер на выход из «Ливерпуля».

16:20 Арбитры сегодняшнего матча:

Главный арбитр — Крис Кавана, помощники главного: Джеймс Мэйнваринг и Уэйд Смит. Четвертый арбитр — Тони Харрингтон. Арбитр ВАР — Пол Тирни, его ассистент — Ник Хоптон.

16:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Муньос, Ричардс, Лакруа, Гехи, Митчелл, Уортон, Камада, Эзе, Сарр, Матета.

«Ливерпуль»: Алисон, Фримпонг, ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Джонс, Гакпо, Салах, Экитике.

«Кристал Пэлас»

Сезон 2024/25 стал прорывным для команды Оливера Гласнера: 12-е место в лиге и первый крупный трофей в истории. Летом клуб сосредоточился на сохранении ключевых игроков, включая Эберечи Эзе, и сделал всего два приобретения — вратаря Вальтера Бенитеса и защитника Борну Сосу.

Предсезонка прошла ровно: победа над «Аугсбургом» (3:1), несколько проверочных встреч с ротацией состава и лишь одно поражение резервным составом. Команда ждёт решения по апелляции в УЕФА: в случае успеха начнёт сезон в Лиге Европы с группового этапа, в противном — с квалификации.

К матчу против «Ливерпуля» не готовы Чади Риад, Шейк Дукуре и Эдди Нкетиа, зато вернулись Марк Гехи и Адам Уортон. В атаке ставка будет на Жан-Филиппа Матета, а креатив обеспечат Эзе и Исмаила Сарр.

«Ливерпуль»

Арне Слот дебютировал в Англии феерично — чемпионство с комфортным отрывом и агрессивная игра в атаке. Летом клуб стал одним из главных игроков на трансферном рынке, подписав Флориана Вирца, Юго Экитике, Милоша Керкеза и Жереми Фримпонга.

Проблемная зона — центр обороны: травмированы Джо Гомес и Конор Брэдли, Вирджил ван Дейк только восстанавливается после болезни, а в межсезонье иногда приходилось использовать Ватару Эндо и Энди Робертсона в центре защиты. С вратарской позицией тоже есть неопределённость: Алиссон может уступить место Георгию Мамардашвили, который активно играл в предсезонке.

В атаке ожидается мощная связка Вирца и Мохамеда Салаха, а также активная роль новичков. Предсезонка получилась результативной — победы над «Атлетиком», «Престоном» и «Йокогамой» — но команда не провела ни одного сухого матча.

