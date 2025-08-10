10 августа в Дортмундеприметв рамках товарищеского поединка. Начало события в 18:30 мск.

Обе команды провели насыщенное лето. В июне они выступили на клубном ЧМ. «Боруссия» дошла до четвертьфинала, «Юве» вылетел в первом раунде плей-офф.

В августе хозяева обыграли «Лилль» 3:2 в рамках подготовки к сезоне. «Ювентус» разошелся миром (2:2) со скромной «Реджаной».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры оценивают шансы команд такими котировками: 2.05 на «Боруссию», 3.25 на «Ювентус».

Эксперты LiveSport считают, что «Боруссия» сможет огорчить «Ювентус». Подробнее о ставках в их прогнозе.

Искусственный интеллект сгенерировал счет 2:0 в пользу «Ювентуса».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.