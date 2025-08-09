1-й таймЛокомотив — СпартакОнлайн
    Талалаев: Я удовлетворен качеством игры, места и очки посчитаем в мае

    Футбол Календарь РПЛ Прогноз на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Крылья Советов
    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью в гостевом матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Мы же все видели футбол. Вы тоже видели, кто из двух команд играет лучше. Так отвечайте сами на этот вопрос. Я удовлетворен тем, как играла моя команда, это пока одна из лучших игр за историю моей работы в клубе. Вы можете сказать, сколько раз команда хозяев была в нашей штрафной во втором тайме? Посчитайте ради интереса. У нас было две штанги и пять чистых моментов. Будем работать над реализацией. Я удовлетворен качеством игры. Места и очки посчитаем в мае», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

    В следующем матче РПЛ команда Талалаева дома сыграет против московского «Локомотива» 16 августа.

