Рахимов: ЦСКА очень здорово использовал свои моменты, мы — нет

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(1:5) в гостевом матче 4-го тура РПЛ.

«Мы посмотрели статистику никому ненужную. И кажется, что ее взяли из другого матча. О чем это говорит? Нужно исполнять то, что есть. В первом тайме нас наказали во всех моментах. Был еще эпизод с пяткой, но не забили. Если вы не доигрываете эпизод, начинаются проблемы и так пропускаются мячи. Нас наказали четыре раза в первом тайме. ЦСКА очень здорово использовал свои моменты, мы — нет.

Уверенность перерастет в самоуверенность, но если ты недорабатываешь, то получается такой результат. Такие матчи случаются, ничего страшного не случилось, это я сказал команде. Если бы мы забили свои моменты, то счет был бы 6:4, 5:3. Для зрителей это хороший футбол, для тренера же нет.

Если на поле не выполняются требования, значит, вы не слушаете, что вам говорят. Жарко, эмоционально было в перерыве, а не после матча.

Ни разу не обыгрывал? Боюсь, что меня заберут в армию. Наверное, этого боюсь. Так случается. Я лично не считаю, кого обыгрывал, а кого нет», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» после четырех туров набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре казанская команда 17 августа дома сыграет с «Ростовом».