    «Локомотив» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:32
    • «Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
  • 19:32
    • Гол Соуле обеспечил «Роме» победу над «Эвертоном» в товарищеском матче
  • 19:23
    • «Лидс» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче
  • 17:54
    • ЦСКА забил пять мячей в ворота «Рубина» и разгромил соперника
  • 17:11
    • «Челябинск» дома переиграл «Волгу»
    Рахимов: ЦСКА очень здорово использовал свои моменты, мы — нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин ЦСКА
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:5) в гостевом матче 4-го тура РПЛ.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Мы посмотрели статистику никому ненужную. И кажется, что ее взяли из другого матча. О чем это говорит? Нужно исполнять то, что есть. В первом тайме нас наказали во всех моментах. Был еще эпизод с пяткой, но не забили. Если вы не доигрываете эпизод, начинаются проблемы и так пропускаются мячи. Нас наказали четыре раза в первом тайме. ЦСКА очень здорово использовал свои моменты, мы — нет.

    Уверенность перерастет в самоуверенность, но если ты недорабатываешь, то получается такой результат. Такие матчи случаются, ничего страшного не случилось, это я сказал команде. Если бы мы забили свои моменты, то счет был бы 6:4, 5:3. Для зрителей это хороший футбол, для тренера же нет.

    Если на поле не выполняются требования, значит, вы не слушаете, что вам говорят. Жарко, эмоционально было в перерыве, а не после матча.

    Ни разу не обыгрывал? Боюсь, что меня заберут в армию. Наверное, этого боюсь. Так случается. Я лично не считаю, кого обыгрывал, а кого нет», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» после четырех туров набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    В следующем туре казанская команда 17 августа дома сыграет с «Ростовом».

