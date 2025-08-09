«Ланс» оказался сильнее «Лейпцига» в товарищеской встрече

обыграл «РБ Лейпциг» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Первый тайм между командами закончился со счетом 0:0.

Во втором тайме «Ланс» забил дважды с интервалом в 5 минут — Адриен Томассон открыл счет на 59-й минуте встречи, а Матье Юдоль удвоил преимущество французской команды. Луа Опенда сократил разрыв в счете на 83-й минуте, но на большее «быков» не хватило.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Ланс — РБ Лейпциг 2:1 Голы: 1:0 Адриен Томассон (59'), 2:0 Матьё Юдоль (63'), 2:1 Луа Опенда (83') Ланс: Робин Риссер (Регис Гартнер, 62'), Самсон Байду, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Рубен Агилар (Сауд Абдул Хамид, 80'), Дейер Мачадо, Анди Диуф, Адриен Томассон, Морган Гилавоги (Флорьян Сотока, 78'), Уэсли Саид, Rayan Fofana (Флорьян Товен, 62') РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Ксави Симонс, Артур Вермерен, Ксавер Шлагер, Давид Раум, Коста Неделькович, Луа Опенда, Жоан Бакайоко, Антонио Нуса

«Ланс» 16 августа начнет сезон в Лиге 1 матчем против «Лиона». «Лейпциг» в тот же день сыграет против «Зандхаузена» в Кубке Германии.