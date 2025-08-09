1-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    Станислав Черчесов«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:58
    • Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
  • 20:35
    • Голы Альвареса и Гризманна помогли «Атлетико» обыграть «Ньюкасл»
  • 20:32
    • Сафиуллин не смог обыграть Руне во втором круге турнира в Цинциннати
  • 20:25
    • Павлюченкова вылетела из турнира в Цинциннати
  • 19:38
    • Потапова проиграла Свентек и вылетела из турнира в Цинциннати
    «Ланс» оказался сильнее «Лейпцига» в товарищеской встрече

    «Ланс» — «РБ Лейпциг»: счет матча 2:1, обзор голов

    «Ланс» обыграл «РБ Лейпциг» в товарищеском матче со счетом 2:1.

    Рубен Агиляр
    Рубен Агиляр

    Первый тайм между командами закончился со счетом 0:0.

    Во втором тайме «Ланс» забил дважды с интервалом в 5 минут — Адриен Томассон открыл счет на 59-й минуте встречи, а Матье Юдоль удвоил преимущество французской команды. Луа Опенда сократил разрыв в счете на 83-й минуте, но на большее «быков» не хватило.

    Ланс — РБ Лейпциг 2:1
    Голы: 1:0 Адриен Томассон (59'), 2:0 Матьё Юдоль (63'), 2:1 Луа Опенда (83') Ланс: Робин Риссер (Регис Гартнер, 62'), Самсон Байду, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Рубен Агилар (Сауд Абдул Хамид, 80'), Дейер Мачадо, Анди Диуф, Адриен Томассон, Морган Гилавоги (Флорьян Сотока, 78'), Уэсли Саид, Rayan Fofana (Флорьян Товен, 62') РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Ксави Симонс, Артур Вермерен, Ксавер Шлагер, Давид Раум, Коста Неделькович, Луа Опенда, Жоан Бакайоко, Антонио Нуса

    «Ланс» 16 августа начнет сезон в Лиге 1 матчем против «Лиона». «Лейпциг» в тот же день сыграет против «Зандхаузена» в Кубке Германии.

