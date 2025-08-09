«Кельн» разгромил «Аталанту» в товарищеском матче

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе немецкой команды дублем отметился Ян Тильман, который забил свои голы на 26-й и 58-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Якуб Каминьский на 32-й минуте и Лука Вальдшмидт на 66-й минуте с пенальти.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Кёльн — Аталанта 4:0
Голы: 1:0 Ян Тильман (26'), 2:0 Якуб Каминьский (32'), 3:0 Ян Тильман (57'), 4:0 Джан-Лука Вальдшмидт (пенальти) (66') Кёльн: Марвин Швебе, Тимо Хюберс, Эрик Мартель (Денис Хусейнбашич, 73'), Себастьян Себулонсен (Юсуф Газибегович, 79'), Кристоффер Лунн (Джан-Лука Вальдшмидт, 63'), Том Краус (Леарт Пакярада, 63'), Ян Тильман (Линтон Майна, 63'), Якуб Каминьский, Мариус Бюльтер (Рагнар Ахе, 63'), Joel Schmied (Доминик Хайнц, 79'), Isak Bergmann Johannesson (Флориан Кайнц, 79') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Марко Палестра, 56'), Рауль Белланова, Джорджио Скальвини, Берат Джимсити (Одилон Коссуну, 81'), Исак Хин, Марио Пашалич (Джанлука Скамакка, 81'), Шарль Де Кетеларе (Камал Дин Сулемана, 81'), Мартен де Рон (Лазар Самарджич, 81'), Дэниел Мальдини Предупреждения: Давиде Дзаппакоста (37'), Joel Schmied (61')
В следующем матче «Кельн» сыграет против «Регенсбурга» 17-го августа. «Аталанта» встретится с «Опатией» 10-го числа.