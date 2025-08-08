Дзанетти: Благодаря Индзаги за проделанную работу в «Интере»

Вице-президент и легенда миланского «Интера»считает, чтозаслуживает похвалы за время проведенное в клубе в качестве главного тренера, а также затронул тему финала ЛЧ с «ПСЖ» (0:5).

«Я хочу поблагодарить Симоне за все, что сделал, он провел выдающуюся работу в "Интере".

Мы все были сосредоточены на финале Лиги чемпионов — никто не думал о том, что будет после и уйдет ли Индзаги. Я не знаю, но так все и было, люди говорили об этом, потому что мы проиграли», — сказал Дзанетти в эфире шоу Clank!

Во главе «Интера» Симоне Индзаги был с 2021 по 2025 год. В начале июня он перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

Под руководством 49-летнего специалиста миланский клуб выиграл серию А в сезоне-2023/24, Кубок Италии — в сезонах-2021/22 и 2022/23 и Суперкубок страны — в 2021, 2022 и 2023 годах.