ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Дзанетти: Благодаря Индзаги за проделанную работу в «Интере»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Вице-президент и легенда миланского «Интера» Хавьер Дзанетти считает, что Симоне Индзаги заслуживает похвалы за время проведенное в клубе в качестве главного тренера, а также затронул тему финала ЛЧ с «ПСЖ» (0:5).

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Я хочу поблагодарить Симоне за все, что сделал, он провел выдающуюся работу в "Интере".

    Мы все были сосредоточены на финале Лиги чемпионов — никто не думал о том, что будет после и уйдет ли Индзаги. Я не знаю, но так все и было, люди говорили об этом, потому что мы проиграли», — сказал Дзанетти в эфире шоу Clank!

  • От финала ЛЧ до полного краха. Что случилось с «Интером»
  • Один из главных клубов Италии, похоже, ждет масштабная перезагрузка
  • 05/07/2025

    • Во главе «Интера» Симоне Индзаги был с 2021 по 2025 год. В начале июня он перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

    Под руководством 49-летнего специалиста миланский клуб выиграл серию А в сезоне-2023/24, Кубок Италии — в сезонах-2021/22 и 2022/23 и Суперкубок страны — в 2021, 2022 и 2023 годах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Акрон» задаст жару хозяевам
  • «Динамо» Махачкала — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Галатасарай» одержит уверенную победу?
  • «Газиантеп» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Матч получится больше тактическим
  • «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Туран
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Монако — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сан — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рахимова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры