Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Жирону» на правах аренды

Защитникстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Стало известно, что Рейс перешел в «Жирону» на правах аренды до конца сезона 2025/2026.

«Новый центральный защитник "Жироны" выделяется сочетанием физической силы, хорошей игрой в воздухе и хладнокровием при передаче мяча. Добро пожаловать в Монтиливи, Витор! » — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Рейс пополнил состав «Манчестер Сити» в январе 2025-го года. За «горожан» защитник провел только 1 матч и не отметился результативными действиями.