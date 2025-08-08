Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Жирону» на правах аренды

1-й тайм Челси — БайерОнлайн
    Жоау Педро и Коул Палмер празднуют гол «Челси» — «Байер». Онлайн, прямая трансляция
    Защитник «Манчестер Сити» Витор Рейс стал игроком «Жироны». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

    Стало известно, что Рейс перешел в «Жирону» на правах аренды до конца сезона 2025/2026.

    «Новый центральный защитник "Жироны" выделяется сочетанием физической силы, хорошей игрой в воздухе и хладнокровием при передаче мяча. Добро пожаловать в Монтиливи, Витор! » — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    • Рейс пополнил состав «Манчестер Сити» в январе 2025-го года. За «горожан» защитник провел только 1 матч и не отметился результативными действиями.

