«Каса Пиа» финишировала в прошлом сезоне девятой, набрав 45 очков. В последнем туре клуб проиграл «Фамаликану», тем самым лишившись шансов финишировать в первой семерке.
«Спортинг» стал чемпионом и выиграл Кубок Португалии. Для «львов» это второй официальный матч сезона. Ранее гости играли в Суперкубке с «Бенфикой». Победить не удалось, поэтому сезон начался для «Спортинга» неудачно. Тем сильнее его желание удачно стартовать в чемпионате.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 9.10 на победу «Каса Пиа» и 1.33 на победу «Спортинга».
- Эксперты LiveSport уверены, что «Спортинг» ждет непростой выездной матч. Подробнее в прогнозе.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Каса Пиа» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.