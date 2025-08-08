Ибрагимович лично уговорил Яшари перейти в «Милан»

Один из руководителей «Милана», известный в прошлом нападающий,помог убедить игрока «Брюгге»присоединиться к итальянскому клубу, сообщает Hln.be.

По данным источника, когда переговоры Яшари и «Милана» зашли в тупик, то Ибрагимович лично связался с 23-летним хавбеком и привел ему веские доводы в пользу выбора россонери.

В итоге Яшари стал футболистом «Милана», подписав контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 39 млн евро. В прошлом году швейцарец стал лучшим футболистом чемпионата Бельгии.

Всего в сезоне-2024/25 Яшари в 52 матчах за «Брюгге» во всех турнирах забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.