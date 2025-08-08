ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
    Григорян: «Локо» не хватает топового центрального защитника для борьбы за золото

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Известный тренер Александр Григорян считает, что в этом сезоне «Локомотив» может вмешаться в борьбу за золото РПЛ, но для этого команде надо подписать сильного центрального защитника.

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «У "Локомотива" на данный момент есть всё, чтобы бороться за чемпионство. Но нужна обязательно позиция топового центрального защитника. Не хочу никого обидеть, но без топовых центральных защитников чемпионаты не выигрываются.

  • Пять голов при пустых трибунах: «Локомотив» вырвал фееричную победу над «Пари НН» в Грозном
  • Батраков и Пиняев снова зажгли в атаке железнодорожников
  • 03/08/2025

    • Карпукас в идеальном состоянии, Баринов и Батраков — один из самых сильных треугольников в РПЛ. Также "Локомотив" очень укрепил фланги. Руденко и Бакаев конкурируют с Пиняевым и Самошниковым.

    Пока не разыгрался Комличенко, но его присутствие разбудило Воробьева. Получается, что есть и две топовые "девятки". Сегодняшний "Локомотив" гораздо более мощный в плане замен. У него выросло качество обоймы, что позволяет надеяться на стабильность», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После трех туров «Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 9 очками.

