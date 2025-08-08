Григорян: «Локо» не хватает топового центрального защитника для борьбы за золото

«У "Локомотива" на данный момент есть всё, чтобы бороться за чемпионство. Но нужна обязательно позиция топового центрального защитника. Не хочу никого обидеть, но без топовых центральных защитников чемпионаты не выигрываются.
Карпукас в идеальном состоянии, Баринов и Батраков — один из самых сильных треугольников в РПЛ. Также "Локомотив" очень укрепил фланги. Руденко и Бакаев конкурируют с Пиняевым и Самошниковым.
Пока не разыгрался Комличенко, но его присутствие разбудило Воробьева. Получается, что есть и две топовые "девятки". Сегодняшний "Локомотив" гораздо более мощный в плане замен. У него выросло качество обоймы, что позволяет надеяться на стабильность», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
После трех туров «Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 9 очками.