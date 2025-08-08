Джанашия ждет победы «Локомотива» над «Спартаком»

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче московской команды против

«Ожидаю, что "Локомотив" в матче со "Спартаком" одержит четвёртую победу подряд в РПЛ. Красно-белые очень плохо начали сезон, футболисты часто удаляются. "Спартак" никак не может собраться и начать играть хорошо. Конечно, железнодорожники являются фаворитами в предстоящем матче, но я не люблю так говорить, потому что "Локо" выигрывает тогда, когда его не считают фаворитом. Можно вспомнить игру с "Краснодаром", где никто не ставил на Локомотив», — цитирует Джанашию «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Соперники сойдутся между собой в субботу, 9 августа. Начало игры — в 18:00 мск.