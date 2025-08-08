«Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче

Жоао Педро Фото: globallookpress.com
В составе лондонской команды забитыми голами отметились Эстевао на 18-й минуте и Жоао Педро на 90+1-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Челси — Байер 2:0
Голы: 1:0 Estevao Willian (18'), 2:0 Жоао Педро (90') Челси: Филип Йоргенсен, Мало Гюсто (Рис Джеймс, 65'), Джош Ачимпонг (Аарон Ансельмино, 76'), Марк Кукурелья (Йоррел Хато, 46'), Трево Чалоба (Олуватосин Адарабиойо, 46'), Мойсес Кайседо (Дариу Эсугу, 46'), Андрей Сантос (Сэмьюэл Рак-Саки, 76'), Коул Палмер (Педру Нету, 46'), Тирик Джордж (Джейми Байно-Гиттенс, 64'), Лиам Дилап (Жоао Педро, 64'), Estevao Willian (Genesis Antwi, 77') Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо (Ben Hawighorst, 81'), Пьеро Инкапье (Christian Michel Kofane, 60'), Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Амин Адли (Alejo Sarco, 87'), Роберт Андрих, Алейш Гарсия (Jeremiah Mensah, 46'), Нейтан Телла (Montrell Culbreath, 81'), Ибрахим Маца (Axel Tape, 60'), Патрик Шик (Виктор Бонифас, 72') Предупреждения: Роберт Андрих (7'), Трево Чалоба (13'), Джарелл Куанса (26'), Эрик Энгельгардт (49'), Tim Campulka (56') Удаление: Йоханнес Гайс (66')
10 августа «Челси» сыграет «товарняк» против «Милана».