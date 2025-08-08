ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 21:56
    «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 23:23
    «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром
  • 23:03
    «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
    «Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче

    «Челси» — «Байер»: счет матча 2:0, обзор голов

    «Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче со счетом 2:0.

    Жоао Педро
    Жоао Педро

    В составе лондонской команды забитыми голами отметились Эстевао на 18-й минуте и Жоао Педро на 90+1-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Челси — Байер 2:0
    Голы: 1:0 Estevao Willian (18'), 2:0 Жоао Педро (90') Челси: Филип Йоргенсен, Мало Гюсто (Рис Джеймс, 65'), Джош Ачимпонг (Аарон Ансельмино, 76'), Марк Кукурелья (Йоррел Хато, 46'), Трево Чалоба (Олуватосин Адарабиойо, 46'), Мойсес Кайседо (Дариу Эсугу, 46'), Андрей Сантос (Сэмьюэл Рак-Саки, 76'), Коул Палмер (Педру Нету, 46'), Тирик Джордж (Джейми Байно-Гиттенс, 64'), Лиам Дилап (Жоао Педро, 64'), Estevao Willian (Genesis Antwi, 77') Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо (Ben Hawighorst, 81'), Пьеро Инкапье (Christian Michel Kofane, 60'), Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Амин Адли (Alejo Sarco, 87'), Роберт Андрих, Алейш Гарсия (Jeremiah Mensah, 46'), Нейтан Телла (Montrell Culbreath, 81'), Ибрахим Маца (Axel Tape, 60'), Патрик Шик (Виктор Бонифас, 72') Предупреждения: Роберт Андрих (7'), Трево Чалоба (13'), Джарелл Куанса (26'), Эрик Энгельгардт (49'), Tim Campulka (56') Удаление: Йоханнес Гайс (66')

    10 августа «Челси» сыграет «товарняк» против «Милана».

