Тюкавин поделился деталями восстановления после травмы колена

Форвард московскогорассказал о своем состоянии после серьезной травмы — разрыва крестообразных связок колена.

Футболист получил повреждение в 19-м туре РПЛ сезона-2024/25 в матче против «Ростова» (1:1).

«Восстановление идёт хорошо, уже, можно сказать, привык. Понятно, что соскучился по игре, этим эмоциям, по голам. Надеюсь, что скоро вольюсь в общую группу, уже буду тренироваться с командой и через какое-то время выйду на поле», — приводит слова Тюкавина «РБК Спорт».

После трёх туров РПЛ команда под руководством Валерия Карпина располагается на 10-й строчке в таблице, набрав 4 очка.