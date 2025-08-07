ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Тюкавин поделился деталями восстановления после травмы колена

    Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своем состоянии после серьезной травмы — разрыва крестообразных связок колена.

    Константин Тюкавин
    Константин Тюкавин

    Футболист получил повреждение в 19-м туре РПЛ сезона-2024/25 в матче против «Ростова» (1:1).

    «Восстановление идёт хорошо, уже, можно сказать, привык. Понятно, что соскучился по игре, этим эмоциям, по голам. Надеюсь, что скоро вольюсь в общую группу, уже буду тренироваться с командой и через какое-то время выйду на поле», — приводит слова Тюкавина «РБК Спорт».

    Прогнозы и ставки на футбол

    После трёх туров РПЛ команда под руководством Валерия Карпина располагается на 10-й строчке в таблице, набрав 4 очка.

