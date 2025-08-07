ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов?
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
    Семин: У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы Хвичи Кварацхелии получить «Золотой мяч» по итогам 2025 года.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «У Хвичи очень большие шансы выиграть "Золотой мяч" в этом году. Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне! Победа в чемпионатах Франции и Италии, обладатель Кубка Франции и победитель Лиги чемпионов. Хвича также показал игру, которая дала предпосылки к тому, чтобы он появился в списке претендентов на "Золотой мяч". Самое приятное, что этот футболист играл в РПЛ», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Ранее журнал France Football назвал 30 номинантов на приз лучшему футболисту года. С претендентами на «Золотой мяч» можете ознакомиться по этой ссылке.

