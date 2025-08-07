Семин: У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году

Бывший главный тренероценил шансыполучить «Золотой мяч» по итогам 2025 года.

«У Хвичи очень большие шансы выиграть "Золотой мяч" в этом году. Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне! Победа в чемпионатах Франции и Италии, обладатель Кубка Франции и победитель Лиги чемпионов. Хвича также показал игру, которая дала предпосылки к тому, чтобы он появился в списке претендентов на "Золотой мяч". Самое приятное, что этот футболист играл в РПЛ», — цитирует Семина «Чемпионат».

Ранее журнал France Football назвал 30 номинантов на приз лучшему футболисту года. С претендентами на «Золотой мяч» можете ознакомиться по этой ссылке.