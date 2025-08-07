The Athletic: «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг» согласовали сумму трансфера Шешко

и «РБ Лейпциг» достигли соглашения о трансфереза 76,5 миллиона евро плюс 8,5 миллиона в виде бонусов, сообщает The Athletic.

Игрок уже согласовал с «Манчестер Юнайтед» пятилетний контракт до июня 2030 года и получил разрешение пройти медицинское обследование.

По информации Фабрицио Романо, бонусы в контракте легко активировать, что практически гарантирует полный трансфер за 85 миллионов евро. Хотя «Ньюкасл» предложил более высокую сумму, Шешко выбрал именно «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2024/25 Шешко провел 45 матчей на клубном уровне, забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.