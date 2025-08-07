В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро

Председатель правления санкт-петербургского опроверг информацию о возможном обмене нападающегона форварда

По информации журналиста Хосе Мануэля Родригеса, возможный трансфер Ромеро находится в начальной стадии проработки, и клуб «Севилья» действительно проявляет интерес к Кассьерре, однако в «Зените» официально не рассматривают вариант обмена между игроками на данный момент.

В сезоне 2024/25 Матео Кассьерра провел 39 матчей за «Зенит» и забил 12 голов. Исаак Ромеро, в свою очередь, в прошлом сезоне провел 32 матча за «Севилью», забил пять голов и отдал две результативные передачи.