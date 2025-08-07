ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро

    Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном обмене нападающего Матео Кассьерры на форварда «Севильи» Исаака Ромеро.

    Исаак Ромеро
    Исаак Ромеро

    По информации журналиста Хосе Мануэля Родригеса, возможный трансфер Ромеро находится в начальной стадии проработки, и клуб «Севилья» действительно проявляет интерес к Кассьерре, однако в «Зените» официально не рассматривают вариант обмена между игроками на данный момент.

    В сезоне 2024/25 Матео Кассьерра провел 39 матчей за «Зенит» и забил 12 голов. Исаак Ромеро, в свою очередь, в прошлом сезоне провел 32 матча за «Севилью», забил пять голов и отдал две результативные передачи.

