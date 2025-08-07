Football Italia: «Комо» хочет заполучить вратаря «Барселоны»

может продолжить карьеру в— итальянский клуб под руководствомнацелен на подписание 26-летнего вратаря, сообщает Football Italia.

Бывший игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас активно поддерживает этот трансфер и способен сыграть ключевую роль в переговорах с соотечественником. По сообщениям, Пенья открыт к переходу ради регулярной игровой практики.

Также на Пенью претендуют клуб из Ла Лиги и команда из Турции, но сейчас «Комо» считается основным претендентом на подписание голкипера, а финальное решение по сделке ожидается в ближайшее время.

В сезоне-2024/25 Иньяки Пенья провел 23 матча за «Барселону» во всех турнирах, пропустил 25 голов и 7 раз сыграл на ноль.