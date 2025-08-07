Матвей Кисляк — об интересе «Галатасарая»: Это все ерунда

Полузащитникпрокомментировал слухи о возможном переходе в турецкийи интересе со стороны

«Узнаю, как и все другие. Читаю, а мне никто ничего не говорит. Много чего говорят. Я был в Старом Осколе, когда писали, что я уже в Стамбуле. И что теперь? Это все ерунда, которая всплывает и так же быстро заметается», — цитирует Кисляка «Чемпионат».

В прошлом сезоне 2024/25 Кисляк провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до июня 2028 года.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в Российской Премьер-лиге и выиграл Кубок России, а также завоевал Суперкубок страны.