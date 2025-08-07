Хозяева проведут третий раунд в этом отборочном цикле. Для гостей это лишь второй. В предыдущем раунде «Клуж» победил «Лугано», а «Брага» одолела «Левски».
«Клуж» уже давно прошел старт сезона и провел достаточное количество матчей, чтобы войти в ритм. Для «Браги» это будет третий официальный поединок.
- «Брага» — фаворит предстоящего поединка. Букмекеры дают на хозяев 5.35, на гостей они предлагают 1.68.
- Эксперты LiveSport надеются увидеть результативный футбол и предложили две ставки.
- Искусственный интеллект предсказывает ничью 1:1.
Прямую трансляцию матча «ЧФР Клуж» — «Брага» смотрите на LiveCup.Run.
