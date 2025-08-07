ПерерывЛинкольн — НоаОнлайн
    «Линкольн» — «Ноа». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
    «ЧФР Клуж» — «Брага»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Клуж Португалия Брага Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    7 августа состоится поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором «ЧФР Клуж» примет «Брагу». Начало игры в 19630 мск.

    Хозяева проведут третий раунд в этом отборочном цикле. Для гостей это лишь второй. В предыдущем раунде «Клуж» победил «Лугано», а «Брага» одолела «Левски».

    «Клуж» уже давно прошел старт сезона и провел достаточное количество матчей, чтобы войти в ритм. Для «Браги» это будет третий официальный поединок.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Брага» — фаворит предстоящего поединка. Букмекеры дают на хозяев 5.35, на гостей они предлагают 1.68.

    • Эксперты LiveSport надеются увидеть результативный футбол и предложили две ставки.

    • Искусственный интеллект предсказывает ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «ЧФР Клуж» — «Брага» смотрите на LiveCup.Run.

    Рекомендуем букмекеров
    
    
