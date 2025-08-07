Финалист Кубка Бельгии «Андерлехт» не смог справиться со шведским «Хеккеном» и теперь будет бороться за место в групповом этапе Лиги конференций. В прошлом сезоне хозяева выступали в Лиге Европы и дошли до первого раунда плей-офф. Для них это шаг назад, но в любом случае клубу нужны еврокубки.
«Шериф» выиграл только один матч из пяти последних. Он также вылетел из Лиги Европы. Всему виной беззубая игра против «Утрехта», которая по итогу привела к крупному фиаско.
«Андерлехт» — фаворит экспертов. Ознакомимся с их оценками на эту игру.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не верят в «Шериф» — 1.26 на хозяев, 8.80 на гостей.
- Аналитики LiveSport также предсказывают «Андерлехту» удачный поединок. Они предложили на хозяев ставку за 2.90.
- Искусственный интеллект: прогнозирует крупную победу «Андерлехта» со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Андерлехт» — «Шериф» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.