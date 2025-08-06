Витсель близок к переходу в «Удинезе»

Бельгийский футболистблизок к переходу в итальянский. Как сообщает La Derniere Heure, футболист принял предложение клуба и подпишет контракт сроком на один год с опцией продления ещё на сезон.

Выступая в Серии А, Витсель рассчитывает поддерживать форму в преддверии чемпионата мира 2026 года, на который он надеется попасть в составе сборной Бельгии.

Предыдущим клубом защитника был мадридский «Атлетико», который он покинул этим летом по окончании контракта. За три сезона в Испании Витсель сыграл 116 матчей, отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В «Удинезе» он перейдёт в статусе свободного агента.

Напомним, с 2012 по 2016 год бельгиец выступал за петербургский «Зенит».