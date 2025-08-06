Витсель близок к переходу в «Удинезе»

Аксель Витсель Фото: globallookpress.com
Выступая в Серии А, Витсель рассчитывает поддерживать форму в преддверии чемпионата мира 2026 года, на который он надеется попасть в составе сборной Бельгии.
Предыдущим клубом защитника был мадридский «Атлетико», который он покинул этим летом по окончании контракта. За три сезона в Испании Витсель сыграл 116 матчей, отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В «Удинезе» он перейдёт в статусе свободного агента.
Напомним, с 2012 по 2016 год бельгиец выступал за петербургский «Зенит».