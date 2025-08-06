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    Мюллер прокомментировал переход в «Ванкувер»

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    Легендарный немецкий футболист Томас Мюллер дал первое свое интервью в качестве игрока команды МЛС «Ванкувер Уайткэпс».

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Я с нетерпением жду момента, когда сыграю за "Ванкувер Уайткэпс" и помогу клубу стать чемпионом. Я слышал замечательные вещи о городе, но в первую очередь я пришёл, чтобы победить.

    Я очень хорошо всё обсудил с Акселем Шустером (спортивный директор) и Йеспером Сёренсеном (главный тренер). Жду выхода на поле перед болельщиками, хочу увидеть их на стадионе "Би-Си Плэйс", ведь мы стремимся выйти в плей-офф», — цитирует Мюллера официальный сайт клуба.

    Сейчас «Ванкувер Уайткэпс» идет вторым на «Западе» с 45 очками после 24 матчей. Сегодня, 6 августа, стало известно о его переезде в МЛС.

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