Мюллер прокомментировал переход в «Ванкувер»

Легендарный немецкий футболистдал первое свое интервью в качестве игрока команды МЛС

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Томас Мюллер Фото: www.whitecapsfc.com

«Я с нетерпением жду момента, когда сыграю за "Ванкувер Уайткэпс" и помогу клубу стать чемпионом. Я слышал замечательные вещи о городе, но в первую очередь я пришёл, чтобы победить.

Я очень хорошо всё обсудил с Акселем Шустером (спортивный директор) и Йеспером Сёренсеном (главный тренер). Жду выхода на поле перед болельщиками, хочу увидеть их на стадионе "Би-Си Плэйс", ведь мы стремимся выйти в плей-офф», — цитирует Мюллера официальный сайт клуба.

Сейчас «Ванкувер Уайткэпс» идет вторым на «Западе» с 45 очками после 24 матчей. Сегодня, 6 августа, стало известно о его переезде в МЛС.