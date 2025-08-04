ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Барселоны празднуют голГави, Рашфорд и шоу в Корее: «Барселона» завершила азиатское турне разгромом «Тэгу»
  • 21:58
    • Дубль Даку обеспечил «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ
  • 19:37
    • Сборная России проведет товарищеский матч с командой Иордании
  • 21:18
    • Оливейра: Барко не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно
  • 20:57
    • «Ливерпуль» разгромил «Атлетик» из Бильбао в товарищеском матче
  • 20:29
    • Джокович снялся с турнира «Мастерс» в Цинциннати
    Все новости спорта

    Наумов: Челестини знает, чего хочет от команды

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Зенит
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре ЦСКА под руководством Фабио Челестини.

    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «Мне понравился ЦСКА в матче с "Зенитом", особенно в первом тайме. Команда выглядела очень неплохо, в РПЛ пришёл опытный тренер. Челестини знает, чего хочет от команды.

    Он их правильно расставляет и мотивирует. Большое изменение состава ЦСКА обязательно отрицательно скажется на команде. Даже самому сильному тренеру нужно время, чтобы влить новых игроков и создать команду. Наверняка в ЦСКА придут футболисты под видение Челестини, в таком случае ему будет легче», — сказал Наумов Чемпионату.

  • Ничья, от которой всем неспокойно: «Зенит» спасся от поражения в матче с ЦСКА
  • Команда Семака снова недосчиталась очков в РПЛ
  • Сегодня

    • После 3-х туров в РПЛ ЦСКА занимает 8-е место в таблице с 5-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шелтон прервет победную серию Де Минора?
  • Де Минор — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Рейнджерс» дома победить «Викторию»?
  • «Рейнджерс» — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Очередная коллизия «лесников»?
  • «Ноттингем Форест» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 5 августа
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Виктория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.89
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Клаксвик — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шкендия — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры