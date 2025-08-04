Наумов: Челестини знает, чего хочет от команды

Бывший президентподелился мнением об игрепод руководством

«Мне понравился ЦСКА в матче с "Зенитом", особенно в первом тайме. Команда выглядела очень неплохо, в РПЛ пришёл опытный тренер. Челестини знает, чего хочет от команды.

Он их правильно расставляет и мотивирует. Большое изменение состава ЦСКА обязательно отрицательно скажется на команде. Даже самому сильному тренеру нужно время, чтобы влить новых игроков и создать команду. Наверняка в ЦСКА придут футболисты под видение Челестини, в таком случае ему будет легче», — сказал Наумов Чемпионату.

После 3-х туров в РПЛ ЦСКА занимает 8-е место в таблице с 5-ю очками в активе.