Во «Фламенго» исключили переход Матеуса Гонсалвеша в ЦСКА

Директор по коммуникациямпрокомментировал слухи о возможном переходе вингера команды

«На сегодняшний день мы не получали никаких предложений от ЦСКА по Гонсалвешу, поэтому и об обсуждении сумм речи и быть не может. Эта информация — фейк», — приводит слова Пайвы Sport24.

Ранее издание BolaVip сообщало, что 19-летний футболист близок к переходу в московский клуб за 8,5 миллиона евро, и стороны якобы обсуждали способ оплаты. Однако официальное подтверждение сделки или предложений от ЦСКА со стороны «Фламенго» отсутствует.

Матеус Гонсалвеш выступает за «Фламенго» с января 2023 года, провёл 53 матча и забил 6 голов во всех турнирах. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2027 года.