В ЦСКА высказались об усилении команды

Директор по коммуникациямвысказался о возможном усилении московской команды этим летом.

«Уход Файзуллаева, безусловно, является одним из факторов поиска усиления в атаку. Какие‑то из фамилий, которые всплывают в СМИ, верны, какие‑то — нет. По кому‑то переговоры в более продвинутой стадии, по кому‑то — в менее. По некоторым кандидатам удается не допустить утечки в СМИ. Безусловно, усиление в атаку будет. Речь идет не об одном футболисте, но любые детали будут уже по итогам совершения сделок», — написал Брейдо на своей странице в телеграме.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент в активе ЦСКА пять очков и восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.