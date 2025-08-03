Полузащитник «Твенте» Михел Влап не перейдет в «Спартак»

Технический директорподтвердил, что 28-летний полузащитникэтим летом не станет игроком московского

«Эта история с Россией определенно закрыта. Такого больше не повторится. Всегда может что-то произойти, однако он также может остаться в команде. Михел важный футболист для нас», — приводит слова Стройера ESPN.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал за Влапа 3,5 миллиона евро, однако голландцы рассчитывали получить за трансфер атакующего полузащитника не менее 5 миллионов.

В прошедшем сезоне Михел Влап провел 50 матчей во всех турнирах, отличившись семью забитыми мячами и десятью результативными передачами.