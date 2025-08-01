Борис Ротенберг отреагировал на возможное назначение на пост гендиректора «Локомотива»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футболавысказался по поводу возможного назначения на пост генерального директора москвичей.

«Юрий Дмитриевич Нагорных давал большое интервью на эту тему. Я могу только поддержать его. Очень много слухов и моментов, когда кто-то хочет внести смуту. Может быть, кто-то специально это делает. На сегодняшний день я доволен своей должностью. Я решаю задачи, которые передо мной поставил совет директоров "Локомотива". Мне кажется, что неправильно и не по-футбольному обсуждать такие вещи во время сезона. "Локомотив" знает, что я готов работать на любой должности. Главное — приносить пользу. Я люблю этот клуб, становился здесь чемпионом. Хочется сделать еще больше, но нужно показать это на деле, а не словами.

У меня хорошие отношения с председателем совета директоров Юрием Дмитриевичем Нагорных и генеральным директором Владимиром Валерьевичем Леонченко. Мы работаем все вместе на благо клуба. Хочется, чтобы эти слухи не мешали работать клубу. Все решения будут приниматься руководителями клуба. Я буду делать свою работу максимально честно и профессионально», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

${VrezNews1}

Напомним, что Ротенберг завершил футбольную карьеру только в 2022 году..VrezNews1 /football/2025/04/10/boris_rotenberg_lokomotiv/