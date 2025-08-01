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    Борис Ротенберг отреагировал на возможное назначение на пост гендиректора «Локомотива»

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    Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался по поводу возможного назначения на пост генерального директора москвичей.

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    «Юрий Дмитриевич Нагорных давал большое интервью на эту тему. Я могу только поддержать его. Очень много слухов и моментов, когда кто-то хочет внести смуту. Может быть, кто-то специально это делает. На сегодняшний день я доволен своей должностью. Я решаю задачи, которые передо мной поставил совет директоров "Локомотива". Мне кажется, что неправильно и не по-футбольному обсуждать такие вещи во время сезона. "Локомотив" знает, что я готов работать на любой должности. Главное — приносить пользу. Я люблю этот клуб, становился здесь чемпионом. Хочется сделать еще больше, но нужно показать это на деле, а не словами.

    У меня хорошие отношения с председателем совета директоров Юрием Дмитриевичем Нагорных и генеральным директором Владимиром Валерьевичем Леонченко. Мы работаем все вместе на благо клуба. Хочется, чтобы эти слухи не мешали работать клубу. Все решения будут приниматься руководителями клуба. Я буду делать свою работу максимально честно и профессионально», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

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    Напомним, что Ротенберг завершил футбольную карьеру только в 2022 году..VrezNews1 /football/2025/04/10/boris_rotenberg_lokomotiv/

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