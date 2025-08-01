ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рамиро Ди ЛусианоУ ЦСКА будет свой Лусиано. «Армейцы» в Аргентине нашли замену Келлвену
  • 13:17
    • «Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков
  • 13:05
    • Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет
  • 17:55
    • «Ливерпуль» показал домашний и выездной комплекты формы на новый сезон
  • 16:13
    • Дани Ольмо — о трансферах «Реала»: Нас не волнует, кого они подписывают
  • 14:34
    • Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе третьего дивизиона Испании
    Все новости спорта

    Жедсон Фернандеш рассказал, почему перешел в московский «Спартак»

    Футбол Футбол России Спартак
    Новичок московского «Спартака», португальский полузащитник Жедсон Фернандеш поделился впечатлениями от общения со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао.

    Жедсон Фернандеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жедсон Фернандеш

    «У нас сложился отличный контакт. Он дал мне возможность все хорошо обдумать. Он — одна из главных причин, почему я здесь», — заявил Фернандеш в интервью пресс-службе красно-белых.

    31 июля Жедсон перешел из турецкого «Бешикташа» в «Спартак» за сумму более 20 миллионов евро с возможными бонусами в размере 7 миллионов, подписав контракт до лета 2029 года.

    Сл едущий матч «Спартак» проведет на выезде против «Акрона» в рамках третьего тура нового сезона РПЛ.

    В стартовых турах чемпионата «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) и разгромно проиграл «Балтике» дома со счетом 3:0.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Локомотив» продолжит побеждать?
  • «Пари НН» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли Рублев выиграть у Сонего?
  • Рублев — Сонего. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 19:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кайрат — Улытау
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры