Жедсон Фернандеш рассказал, почему перешел в московский «Спартак»

Новичок московского, португальский полузащитникподелился впечатлениями от общения со спортивным директором клуба

«У нас сложился отличный контакт. Он дал мне возможность все хорошо обдумать. Он — одна из главных причин, почему я здесь», — заявил Фернандеш в интервью пресс-службе красно-белых.

31 июля Жедсон перешел из турецкого «Бешикташа» в «Спартак» за сумму более 20 миллионов евро с возможными бонусами в размере 7 миллионов, подписав контракт до лета 2029 года.

Сл едущий матч «Спартак» проведет на выезде против «Акрона» в рамках третьего тура нового сезона РПЛ.

В стартовых турах чемпионата «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) и разгромно проиграл «Балтике» дома со счетом 3:0.