31 июлявстретятся во втором матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Старт поединка в 21:00 мск.

«Утрехт» может чувствовать себя увереннее. На его стороне перевес. В прошлом матче клуб победил 3:1.

У «Шерифа» есть повод для беспокойства. Помимо того, что он проиграл в прошлый раз, у него началась безвыигрышная серия, которая никак не добавляет уверенности перед ответственной игрой. Гости не побеждают уже 4 поединка, 3 из которых они проиграли.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.35 и 8.30 на победу в матче, 5.05 на ничью.

Эксперты LiveSport также уверенны в силах «Шерифа», кроме того, они рассчитывать на результативный матча. Подробнее о ставках в прогнозе.

Искусственный интеллект делает ставку на «Утрехт» и его победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Утрехт» — «Шериф» смотрите на LiveCup.Run.

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