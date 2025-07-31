«Утрехт» может чувствовать себя увереннее. На его стороне перевес. В прошлом матче клуб победил 3:1.
У «Шерифа» есть повод для беспокойства. Помимо того, что он проиграл в прошлый раз, у него началась безвыигрышная серия, которая никак не добавляет уверенности перед ответственной игрой. Гости не побеждают уже 4 поединка, 3 из которых они проиграли.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.35 и 8.30 на победу в матче, 5.05 на ничью.
- Эксперты LiveSport также уверенны в силах «Шерифа», кроме того, они рассчитывать на результативный матча. Подробнее о ставках в прогнозе.
- Искусственный интеллект делает ставку на «Утрехт» и его победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Утрехт» — «Шериф» смотрите на LiveCup.Run.
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