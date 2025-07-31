Осимхен прилетел в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем»

Форвардприлетел в Стамбул, где в ближайшее время подпишет контракт с. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба в социальной сети X.

Прибытие 26-летнего футболиста в Турцию сопровождалось специальной прямой трансляцией на официальном YouTube-канале «Галатасарая».

Согласно ранее опубликованной информации, сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Стороны договорились о четырёхлетнем соглашении, по которому Осимхен будет зарабатывать 16 миллионов евро в год. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне нигерийский форвард уже выступал за «Галатасарай» на правах аренды. За 30 матчей он отметился 26 голами и 5 результативными передачами.