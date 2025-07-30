Daily Telegraph: Николас Джексон может перейти в «Ньюкасл»

Нападающийможет перейти в, об этом сообщает издание Daily Telegraph.

По информации источника, сенегалец может перейти в команду Эдди Хау, если у «сорок» сорвется трансфер нападающего «РБ Лейпцига» Беньямина Шешко.

Также сообщается, что игроком интересуется «Ювентус». Туринский клуб рассматривает Джексона в качестве замены Душану Влаховичу.

Ранее появлялась информация, что лондонцы готовы продать форварда сборной Сенегала, так как в команду пришли Лиам Делап и Жоао Педро.

В минувшем сезоне Джексон забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах.