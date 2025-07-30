Венгерскийпримет армянский клубв ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало встречи в 21:00 мск.

Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Ференцвароша». Хозяева больше контролировали мяч и были более точнее в атаке.

«Ноа» будет пытаться сравнять счет, однако дома «Ференцварош» играет очень уверенно и не всем удается добыть нужный результат на его поле. Эксперты на стороне хозяев. Увидим, правы ли они.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.36 на победу «Ференцвароша», 7.50 на победу «Ноа», 1.04 и 11.0 на проход команд в следующий раунд.

Эксперты LiveSport сделали ставку на «Ференцварош». Узнать какую, можно в этом прогнозе.

ИИ предлагает делать ставку на ничью. По его прогнозу счет будет 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ференцварош» — «Ноа» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.