Ференцварош — Ноа. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

Ференцварош
Ноа
«Ференцварош»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Венгрии, «Ференцварош» набрал первое очко, сыграв вничью с МТК «Будапешт» (1:1).
Последние матчи: «Ференцварош» с минимальным перевесом переиграл «Ноа» (2:1). В составе венгров голами отметились О'Дауда и Варга.
Ференцварош — Ноа: коэффициенты букмекеров
«Ференцварош» получил прямую путёвку во второй раунд Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубке чемпион Венгрии провел три товарищеские встречи, выиграв у немецкого «Карлсруэ» (2:1), чешского «Злина» (1:0) и венгерского «Мезьокьвешд» (4:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Ференцварош» выдаёт беспроигрышную серию из семи матчей: 6 побед и 1 ничья.
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).
В первом матче второго раунда Лиги чемпионов «Ноа» проиграл «Ференцварошу» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Ноа» в последних пяти матчах две победы, сыграл вничью один раз и проиграл два поражения.
Статистика для ставок
- «Ноа» обыграл «Будучность» в Лиге чемпионов (3:2 — суммарный счёт)
- «Ференцварош» — чемпион Венгрии
- «Ференцварош» выиграл у «Ноа» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ноа» — в 7.40.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Ференцварош» подходит к поединку в качестве фаворита, команда выдает победную серию, которая может вполне продлиться.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.