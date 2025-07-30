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    Сохранит ли «Ференцварош» преимущество?

    Ференцварош — Ноа. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

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    «Айнтрахт» — «Ференварош»
    Венгерский «Ференцварош» сыграет дома против армянского клуба «Ноа» дома в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 30 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Ноа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Ференцварош

  • Будапешт
    •  Ференцварош 21:00 Ноа

    Ноа

  • Ереван
    •

    «Ференцварош»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Венгрии, «Ференцварош» набрал первое очко, сыграв вничью с МТК «Будапешт» (1:1).

    Последние матчи: «Ференцварош» с минимальным перевесом переиграл «Ноа» (2:1). В составе венгров голами отметились О'Дауда и Варга.

    Ференцварош — Ноа: коэффициенты букмекеров

    «Ференцварош» получил прямую путёвку во второй раунд Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубке чемпион Венгрии провел три товарищеские встречи, выиграв у немецкого «Карлсруэ» (2:1), чешского «Злина» (1:0) и венгерского «Мезьокьвешд» (4:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Ференцварош» выдаёт беспроигрышную серию из семи матчей: 6 побед и 1 ничья.

    «Ноа»

    Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

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    • Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).

    В первом матче второго раунда Лиги чемпионов «Ноа» проиграл «Ференцварошу» (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Ноа» в последних пяти матчах две победы, сыграл вничью один раз и проиграл два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» обыграл «Будучность» в Лиге чемпионов (3:2 — суммарный счёт)

    • «Ференцварош» — чемпион Венгрии

    • «Ференцварош» выиграл у «Ноа» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ноа» — в 7.40.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Ференцварош» подходит к поединку в качестве фаворита, команда выдает победную серию, которая может вполне продлиться.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ференцварош — Ноа?

    Матч Ференцварош — Ноа состоится 30 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ференцварош — Ноа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ференцварош — Ноа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ференцварош — Ноа?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ференцварош — Ноа?

    Коэффициенты букмекеров: : «Ференцварош» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ноа» — в 7.40.

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