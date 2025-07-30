Ференцварош — Ноа. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

Венгерский «Ференцварош» сыграет дома против армянского клуба «Ноа» дома в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 30 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Ноа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Венгрии, «Ференцварош» набрал первое очко, сыграв вничью с МТК «Будапешт» (1:1).

Последние матчи: «Ференцварош» с минимальным перевесом переиграл «Ноа» (2:1). В составе венгров голами отметились О'Дауда и Варга.

«Ференцварош» получил прямую путёвку во второй раунд Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубке чемпион Венгрии провел три товарищеские встречи, выиграв у немецкого «Карлсруэ» (2:1), чешского «Злина» (1:0) и венгерского «Мезьокьвешд» (4:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Ференцварош» выдаёт беспроигрышную серию из семи матчей: 6 побед и 1 ничья.

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).

В первом матче второго раунда Лиги чемпионов «Ноа» проиграл «Ференцварошу» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Ноа» в последних пяти матчах две победы, сыграл вничью один раз и проиграл два поражения.

Статистика для ставок

«Ноа» обыграл «Будучность» в Лиге чемпионов (3:2 — суммарный счёт)

«Ференцварош» — чемпион Венгрии

«Ференцварош» выиграл у «Ноа» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ноа» — в 7.40.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Ференцварош» подходит к поединку в качестве фаворита, команда выдает победную серию, которая может вполне продлиться.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.