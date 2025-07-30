Если не считать нулевую с «Оренбургом», то у ЦСКА прекрасный старт сезона. «Армейцы» взяли Суперкубок и обыграли «Ахмат». И в целом клуб не проигрывает с конца апреля.
«Локо» также мощно провел начало игрового года. «Паровозы» раскатали «Сочи» (3:0), после чего нанесли поражение действующему чемпиону РПЛ «Краснодару».
Таким образом, команды подошли к матчу в хорошей форме, а это значит, что нас ждет интересный поединок. Эта пара часто радует результатами. В 3 из 5 матчей тотал поднимался выше 2.5. Последний матча закончился вничью 2:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: предлагаются коэффициенты 2.00 и 3.90 на победу в матче, 3.40 — на ничью.
- На LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты дали две ставки.
- Прогноз искусственного интеллекта — ничья со счетом 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
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