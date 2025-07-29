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    Sky Sport: Луис Диас будет представлен в качестве игрока «Баварии» 31 июля

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    Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас вскоре будет официально представлен как новый игрок мюнхенской «Баварии».

    Луис Диас
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    Луис Диас

    Как сообщает Sky Sport Germany, презентация футболиста запланирована на пресс-конференции в четверг, 31 июля. В этот же день Диас проведет первую тренировку с командой. Кроме того, он выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с «Лионом», который состоится в субботу, 2 августа.

    Трансфер 28-летнего колумбийского вингера считается завершенным: «Бавария» и «Ливерпуль» договорились о сумме около 75 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан на четыре года, до июня 2029 года.

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